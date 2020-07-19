2020-07-19T18:33:44+03:00
В мире

В Испании арестовали организатора футбольного матча с больными коронавирусом

Инфицированные собирались играть со здоровыми людьми
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Испании арестовали организатора футбольного матча с больными коронавирусомВ Испании арестовали организатора футбольного матча с больными коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция испанской провинции Наварра пресекла попытку организовать футбольный матч, в котором хотели принять участие инфицированные коронавирусом и здоровые люди

Как передает газета El Confidencial, испанская полиция арестовала потенциального организатора матча. По версии правоохранительных органов, мужчина через социальные сети агитировал людей поучаствовать в этом состязании, запланированном на 20 июля в городе Памплоне.

Подозреваемого обвиняют в преступлении против здоровья населения. На данный правоохранители продолжают расследование.

По данным Worldometers, на сегодняшний день, 19 июля, в Испании зарегистрировано 307,335 заболевших коронавирусной инфекцией, а жертвами заболевания в стране стали уже 28,420 человек.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за сутки. За один день медики выявили 259 тысяч зараженных. По данным ВОЗ, с начала пандемии выявлено более 13 миллионов случае заражения коронавирусной инфекцией. З

ИСТОЧНИК KP.RU

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