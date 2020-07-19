2020-07-19T22:37:37+03:00
Спорт

Московский "Локомотив" сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2020/2021

Это произошло после поражения "Краснодара" в домашней игре с "Динамо"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" выиграл серебряные медали."Локомотив" выиграл серебряные медали.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером в воскресенье, 19 июля, в Краснодаре футболисты московского "Динамо" одержали победу над ФК "Краснодар" со счетом 2:0. И благодаря этому результату стал известен один из главных итогов сезона. "Локомотив" с 54 очками стал недосягаем для кубанского клуба, который остался при 49 баллах после 29 игр.

Таким образом, по итогам сезона московский "Локомотив" во второй раз подряд стал вице-чемпионом России. А вот спор за "бронзу" будет продолжен в 30 туре. У "Краснодара" - 49 очков, у ЦСКА - 47, у "Ростова" - 45 баллов. В среду, 22 июля, кубанцы дома сыграют против "Ахмата". ЦСКА дома примет "Тамбов", а в гости к "Ростову" приедет питерский "Зенит". Интрига в битве за 3-5 места осталась. А для первой и второй строчки официально закрыта.

В следующем сезоне, напомним, чемпион и вице-чемпион России сыграют в Лиге Чемпионов, а 3-5 места отправятся в Лигу Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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