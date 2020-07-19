19 Июль 2020 2020-07-19T22:56:41+03:00

МИД РФ не подтвердил сообщение об освобождении двух россиян в Ливии Фото: REUTERS

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Министерство иностранных дел России не подтверждает сообщение о том, что заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии приняло решение об освобождении двух россиян, задержанных в прошлом году, и передать их России через Турцию

«МИД России не подтверждает», - передает ТАСС комментарий внешнеполитического ведомства.

В заявлении источника в ливийской столице ранее говорилось об освобождении сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.

Шугалея и Суэйфана задержали в Ливии в мае 2019 года. Генпрокуратура властей в Триполи посчитала, что они ездили в места, которые им нельзя было посещать. Кроме того, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и выборы Ливии, а также ведении в стране общественной работы без разрешения органов безопасности и местных властей, россияне.

В минувшую субботу, 18 июля, официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой заявила, что Москва получила письменные заверения от ПНС о решении вопроса освобождения россиян в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU