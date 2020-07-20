2020-07-20T00:41:11+03:00
Происшествия

Полицейские отпустили задержанного по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла

Мужчине не предъявили обвинения
Юлия КЕКОВА
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Полицейские отпустили задержанного по делу о пожаре в соборе Святых Петра и ПавлаПолицейские отпустили задержанного по делу о пожаре в соборе Святых Петра и ПавлаФото: REUTERS
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Французские сотрудники правоохранительных органов отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды.

Сообщается, что накануне он был задержан в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. К слову, местные следователи даже не предъявили ему обвинений по итогам допроса.

Тем временем, по данным прокуратуры, что мужчина был добровольцем. Он помогал епархии, и ответил на все интересующие следователей вопросы.Никаких обвинений против него по итогам допроса выдвинуто не было, пишет ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, пожарные сразу же заявили, что было три источника появления огня в самом большом католическом соборе Бретани, постройка которого началась еще в 15 веке. Такое заявление практически официально свидетельствует о возможном поджоге неизвестными.

Последствия пожара в Соборе Святых Петра и Павла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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