Российским водителям сделают скидку в 90% на перевод автомобиля на газ

20 Июль 2020 2020-07-20T11:03:09+03:00

Увеличение субсидирования было сделано в рамках антикризисных мер для физических лиц и малого бизнеса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

20 июля заработала программа господдержки, при которой 60% переоборудования оплатит правительство, а 30% - "Газпром газомоторное топливо"

Изменить размер текста: A A

В России заработала новая программа поддержки перевода автомобилей на газомоторное топливо. Теперь владельцу автомобиля придётся оплатить только 10% переоборудования. 20 июля вступило в силу постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным. Оно опубликовано на сайте кабмина.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что министр энергетики России Александр Новак в июне предложил правительству увеличить компенсацию расходов водителей за перевод машины с бензина на газ с 30% до 60%.

Остальные 30% за переоборудование оплатит дочерняя компания "Газпрома" "Газпром газомоторное топливо".

Автовладельцу останется оплатить 10% стоимости перевода его машины с бензина на газ.

Решение об увеличении субсидирования приняли антикризисных мер для физических лиц и малого бизнеса. По планам Минэнерго, принятые меры способны сократить расходы на топливо до 65%.

Александр Новак заявлял также, что переход с бензина на газ при нынешних ценах на него позволит сэкономить от четырёх до пяти миллиардов рублей в год, обеспечить работой автосервисы и снизить транспортные расходы. При этом из федеральной казны будет выделено 0,7 миллиарда рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU