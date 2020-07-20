Российским водителям сделают скидку в 90% на перевод автомобиля на газ
В России заработала новая программа поддержки перевода автомобилей на газомоторное топливо. Теперь владельцу автомобиля придётся оплатить только 10% переоборудования. 20 июля вступило в силу постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным. Оно опубликовано на сайте кабмина.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что министр энергетики России Александр Новак в июне предложил правительству увеличить компенсацию расходов водителей за перевод машины с бензина на газ с 30% до 60%.
Остальные 30% за переоборудование оплатит дочерняя компания "Газпрома" "Газпром газомоторное топливо".
Автовладельцу останется оплатить 10% стоимости перевода его машины с бензина на газ.
Решение об увеличении субсидирования приняли антикризисных мер для физических лиц и малого бизнеса. По планам Минэнерго, принятые меры способны сократить расходы на топливо до 65%.
Александр Новак заявлял также, что переход с бензина на газ при нынешних ценах на него позволит сэкономить от четырёх до пяти миллиардов рублей в год, обеспечить работой автосервисы и снизить транспортные расходы. При этом из федеральной казны будет выделено 0,7 миллиарда рублей в год.
ИСТОЧНИК KP.RU