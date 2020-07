В России признали нежелательными шесть американских и одну британскую НКО

20 Июль 2020 2020-07-20T13:56:58+03:00

Одну британскую и шесть американских НКО признали в России нежелательными. Большинство некоммерческих организаций связаны с сектой «Фалуньгун», которая широко распространена в Гонконге, но запрещена в материковом Китае.

Из американских организаций нежелательными признаны:

1. «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун» (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. WOIPFG),

2. «Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае» (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China),

3. «Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов "Фалуньгун"» (Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. GMRPFGP),

4. «Друзья Фалуньгун» (Friends of Falun Gong Inc.),

5. «Врачи против насильственного извлечения органов» (Doctors Against Forced Organ Harvesting DAFON),

6.«Буддистское сообщество "Родники дракона"» (Dragon Springs Buddhist Inc.)

Также британская «Европейская ассоциация "Фалунь Дафа"» (The European Falun Dafa Association)

Как рассказывал сайт kp,ru, «Фалуньгун» - новое религиозное движение, в основе которого лежит традиционная китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и китайских народных верований.

Секта возникла в начале 1990-х годов в КНР, но в материковом Китае с 1999 года деятельность движения полностью запретили и есть сведения об использовании китайскими властями внесудебного лишения свободы, а также насильственных мер для принуждения сторонников движения к отказу от убеждений. В России в настоящее время запрещено публичное распространение нескольких информационных материалов, связанных с «Фалуньгун».

