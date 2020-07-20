Полицейские задержали наркоторговцев благодаря боевику "Джон Уик"

20 Июль 2020 2020-07-20T20:18:01+03:00

На пачке с кофе было написано имя адресата Сантино Д'Антонио, так хвали мафиози из фильма

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Итальянские полицейские в свободное время любят побаловать себя просмотром боевиков. И со свойственной офицерам внимательностью запоминают важные детали фильмов. Хорошая память и правильный выбор картин помогли им задержать преступников.

В аэропорту Милана они досматривали багаж и сначала даже не обратили особого внимания на упаковку кофе. Но один из полицейских заметил имя адресата - Сантино Д'Антонио. Он тут же вспомнил, что именно так звали мафиози из фильма "Джон Уик: Глава 2". Подозрения оказались не напрасными - в упаковке были муляжи кофейных зерен, наполненные кокаином. Вес партии 150 граммов.

- Посылка была адресована табачной лавке во Флоренции, и полицейские задержали 50-летнего мужчину, который пришел за ней,- сообщает портал TMZ.

Полицейские оказались и сами способны на креатив - операцию они назвали "Caffe' Scorretto", что можно перевести как "непослушный кофе". Так они переиграли фразу "Caffe' corretto" - напиток, представляющий собой кофе с добавлением ликера.

Их коллеги из Аргентины вычислили наркоторговцев, которые пытались провести запрещенные вещества не менее оригинальным способом - в накладном животе, женщина хотела притвориться беременной.

ИСТОЧНИК KP.RU