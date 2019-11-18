Женщина притворилась беременной, чтобы провезти четыре килограмма наркотиков в животе

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-18T14:02:57+03:00

Обман вскрылся только благодаря тому, что служба безопасности нашла два пакетика конопли в сумке ее спутника

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Парочка контрабандистов пыталась вывезти из аргентинской Мендосы в Санта-Крус четыре килограмма наркотиков. Способ выбрали необычный. Пакеты спрятали в фальшивый живот женщины, надеялись, что беременную не станут досматривать. Прокололись на том, что в сумке партнера женщины оказались два пакета с запрещенным веществом. Как сообщает Lad Bible, в аэропорту решили досмотреть «беременную», ее живот был фальшивым.

- Нарко беременность. Они с помощью клея спрятали 15 упаковок марихуаны и, имитируя беременность, попытался переместить все это в Санта-Крус, - написала в твиттер министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Дилеры придумывают все чаще нестандартные способы провоза наркотиков. Так, в Колумбии мужчина пытался пройти контроль а аэропорту, спрятав семь килограммов кокаина в протезе ноги. Еще больше, 17 килогграмов, наркотика дилер хотел провезти в инвалидном кресле.

ИСТОЧНИК KP.RU