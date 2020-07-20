За угрозы при взыскании долгов хотят ввести штрафы до 500 тысяч рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T21:51:09+03:00

Требовать вернуть долг угрозами может быть дороже самим кредиторам Фото: PHOTOXPRESS

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за угрозы при взыскании долгов. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

- Не допускаются действия кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника,- сказано в проекте закона.

Предложено внести изменения в КоАП РФ и увеличить штраф. Для должностных лиц наказание могут увеличить до 20-200 тысяч рублей, для юрлиц от 50 до 500 тысяч рублей.

Авторы законопроекта уточняют, что только за 2 месяца 2020 года рассмотрено 392 дела об административных правонарушениях по статье 14.57 КоАП, о нарушении прав при взыскании долгов.

- Незначительность действующих административных санкций в отношении лиц, не включенных в государственный реестр, способствует многократному совершению ими административных правонарушений,- сказано в тексте законопроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU