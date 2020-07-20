В Мексике взорвался трубопровод Pemex, пострадали пять человек
На месте происшествия работают специалисты компании, спасатели и полиция
Изменить размер текста:
На трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex произошел взрыв, в результате пострадали как минимум пять человек. Авария случилась в городе Поса-Рика в штате Веракрус на юго-востоке страны.
«Поступают сообщения о взрыве на трубопроводе Pemex в районе Ла-Барита. По предварительной информации, пять человек получили ранения, они доставлены в местную больницу Поса-Рика», - говорится в заявлении регионального управления министерства общественной безопасности Мексики на странице ведомства в Twitter.
ИСТОЧНИК KP.RU