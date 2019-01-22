Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике превысило 90 человек
От сильнейших ожогов, полученных при взрыве и пожаре на трубопроводе с горючим в Мексике скончались еще 20 человек. Число жертв возросло до 91, в больницах остаются еще 52 пострадавших, многие из них находятся в очень тяжелом и критическом состоянии.
Эти печальные цифры в понедельник, 21 января, объявил в эфире радио Imagen губернатор мексиканского штата Идальго Омар Файяд. Ранее сообщалось о 71 погибшем.
Власти страны пытаются выяснить, кто виноват в гибели стольких людей. Генеральный прокурор Мексики Алехандро Гертц Манеро заявил, что с понедельника начнутся допросы чиновников всех уровней, чтобы установить степень их вины.
Напомним, как писал сайт kp.ru, трагедия случилась 18 января. Мощный взрыв на крупном трубопроводе Туспан-Тула в районе Тлауэлильпан прогремел в момент, когда на месте незаконной врезки собрались около 350 местных жителей. Люди пришли с бидонами и канистрам, чтобы набрать бензина.