Вирусолог считает, что в России может не понадобиться массовый выпуск вакцины от коронавируса

21 Июль 2020 2020-07-21T04:17:32+03:00

Отечественная вакцина против COVID-19, возможно, будет одобрена Минздравом России к производству уже в августе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В России может не понадобиться массовый выпуск вакцины от коронавируса, потому что в нашей стране многие получили иммунитет и без прививки, считает руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

«В России наблюдается ситуация, когда большое количество людей получают иммунитет от COVID-19 естественным путем», - сказал он в интервью РИА Новости, отметив, что первой эту тенденцию заметила возглавляемая им лаборатория.

Вирусолог напомнил слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в столице – самом пострадавшем от этой инфекции города страны – около 60% населения получили коллективный иммунитет.

Павел Волчков отметил, что создание вакцины в разных странах стало своеобразной демонстрацией технологических возможностей, но препарат, скорее всего, в России окажется невостребованным.

«Но не исключено, что к массовой вакцинации могут прибегнуть такие страны, как Китай, Южная Корея и Япония, где параметры коллективного иммунитета значительно ниже, чем в России», - добавил эксперт.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Россия вместе с иностранными партнерами готовится к массовому выпуску вакцины против COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU