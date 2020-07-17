2020-07-17T15:02:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин сравнил эпидемию коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Мэр заявил, что у 60% москвичей сформировался коллективный иммунитет к COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве и Нью-Йорке. Фото: Владимир Гердо/ТАСССобянин сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве и Нью-Йорке. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Смертность от коронавируса в Москве в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такая разница в показателях произошла благодаря быстрому введению карантина и более подготовленной в Москве системе здравоохранения. Кроме того, Собянин сообщил, что своевременные меры помогли избежать паники и гуманитарной катастрофы, а также сохранить в городе порядок и сделать возможным для двух третей работников продолжить выполнять свои профессиональные обязанности.

На сайте KP.ru опубликовано полное интервью Сергея Собянина Радио "Комсомольская правда".

- За счёт сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение. Поэтому смертность у нас в пять раз ниже, при том что Москва больше Нью-Йорка на три миллиона жителей, - сообщил Собянин в беседе с РИА Новости.

При этом мэр отметил, что коллективный иммунитет выработался и у жителей Москвы, и у жителей Нью-Йорка. По словам Собянина, иммунитетом к коронавирусу обладают уже порядка 60% горожан в обоих мегаполисах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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