В Минобороны рассказали, что вакцина от коронавируса не вызвала осложнений

21 Июль 2020 2020-07-21T09:53:43+03:00

В России готова первая вакцина от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый замминистра обороны сообщил, что у добровольцев выработался иммунитет

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Испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной институтом им. Гамалеи совместно с Минобороны, прошли успешно, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Он также рассказал, что после применения вакцины у добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу. Прививка не вызвала у них осложнений или побочных явлений.

- На момент выписки все чувствовали себя хорошо, - добавил замминистра.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Руслан Цаликов заявил о готовности первой российской вакцины от коронавируса.

Напомним, первую группу добровольцев, испытавших вакцину Центра Гамалеи, выписали 15 июля. Первый этап исследований прошёл в Сеченовском университете под наблюдением учёных. Ещё одну группу добровольцев выпишут 20 июля, а вторая фаза испытаний окончится 28 июля. После этого начнётся регистрация препарата.

ИСТОЧНИК KP.RU