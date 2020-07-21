2020-07-21T08:04:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса

В ее разработке участвовали институт имени Гамалеи и Минобороны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны сообщило о готовности новой вакцины от коронавирусной инфекцииМинобороны сообщило о готовности новой вакцины от коронавирусной инфекцииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции института имени Гамалеи готова. Об этом сообщили первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, отметив, что при выписке все добровольцы, участвующие в испытании вакцины, получили иммунитет к COVID-19.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», - рассказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Напомним, первую группу добровольцев, испытавших вакцину Центра Гамалеи, выписали 15 июля. Этот этап исследований проходил в Сеченовском университете под наблюдением ученых. Следующую группу добровольцев выпишут 20 июля. вторая фаза испытаний продлится до 28 июля, после чего разработчик планируют подать заявку на регистрацию препарата. Безопасность вакцины уже подтверждена.

Испытавшие первыми вакцину от коронавируса добровольцы, выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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