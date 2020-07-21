Названо условие, при котором бубонная чума передается от человека к человеку

21 Июль 2020 2020-07-21T15:33:05+03:00

Специалист отметила, что бубонная чума не передается от человека к человеку, если не поражены легкие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вспышки бубонной чумы были зафиксированы в Монголии, Китае, а потом и в Казахстане

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Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала, при каких условиях бубонная чума может передаваться от человека к человеку.

"Бубонная чума не передается от человека к человеку, если эта форма не осложняется легочной формой чумы", - сказала Гиният на онлайн-брифинге СЦК.

Она отметила, что в Казахстане есть вспышки бубонной чумы, но специальные службы по всей стране ведут работу по их устранению и проводят санитарно-профилактические работы. По ее мнению, пока ситуация находится под контролем специалистов, сообщает Tengrinews.kz.

"А из Монголии бубонной чумой наши казахстанцы не заразятся, если только вдруг зараженный легочной формой чумы или со сложной формой не попадет в нашу страну", - заверила она.

Напомним, что в середине лета вспышки бубонной чумы были зафиксированы в Монголии, Китае, а потом и в Казахстане.

Бубонная чума - заболевание с высоким процентом инфицирования и летальностью. Носителями болезни считаются грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками могут являться и блохи.

ИСТОЧНИК KP.RU