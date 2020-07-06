Дойдет ли бубонная чума до Москвы: инфекционист оценил риски

Не успел мир справиться с пандемией коронавируса, голову поднимает еще более страшная инфекция. Уже несколько дней подряд в Монголии и Китае регистрируются новые случаи заболевания бубонной чумой. Сегодня пациент с подозрением на эту напасть госпитализирован в регионе Баян-Улгий на западе Монголии, как сообщает агентство Синхуа. Заболевание подтверждено у двух человек в западной Монголии и у одного человека на севере Китая.

Местные власти говорят о том, что все необходимые для предотвращения распространения инфекции меры приняты, но если это так, то почему новые случаи регистрируются с такой регулярностью? К тому же нужно учесть, что Монголия граничит с Россией, а сусликам, которые бубонную чуму распространяют, границы точно не помеха. Страшна ли нам в стране бубонная чума, «КП» спросила у Ивана Коновалова, врача - инфекциониста, доцента кафедры инфекционных болезней у детей Российского Научного Исследовательского Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова.

- В наши дни вспышки чумы возникают, как правило, при инфицировании человека в природных очагах, поскольку чумная бактерия Yersinia pestis через укусы блох передается и сохраняется в разных животных, например, грызунах, которых могут употреблять в пищу без термической обработки, - сообщает врач-инфекционист Иван Коновалов. - В таком случае можно заразиться, при прямом контакте с кровью и при употреблении в пищу мяса и крови. В Монголии, например, распространен традиционный охотничий промысел на сусликов, при разделке и обвалке шкур которых человек может заразиться чумой. Если чума приобретает легочную форму, то она уже может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

- Алтай непосредственно граничит с Монголией, инфекция может и на территорию России перейти?

- У нас тоже бывают эпизодические вспышки чумы, они, например, связаны с традициями некоторых народов поедать сырое мясо животных, пить их кровь. Часто это проводится с ритуальными целями. Другое дело, что еще в Советском Союзе в прошлом веке были успешно отработаны эффективные противоэпидемические мероприятия, суть которых в том, чтобы ограничить очаг и проводить своевременное лечение и профилактику инфекции. Вакцина от возбудителя чумы существует. В отдельных регионах России прививаются люди из группы риска, охотники, например, а также учёные, работающие с живыми культурами чумной палочки. Вакцина применяется по эпидемиологическим показаниям при вспышках инфекции, а также в регионах с высокой частотой заболеваемости – на так называемых гиперэнзоотичных территориях.

- Заграницу на отдых сейчас не поедешь, а Алтай – привлекательная зона отдыха. Как себя уберечь?

- Избегать контакта с сырым мясом и кровью животных на соответствующих территориях.

- Может ли бубонная чума дойти до Москвы?

- Чума не умеет ходить, распространение инфекции происходит через контакт с источниками инфекции: ими являются зараженные животные, люди или блохи. Самые быстро перемещающиеся из этой когорты – люди, именно поэтому требуется своевременное выявление контактных лиц, заболевших и проведение противоэпидемических, в том числе карантинных мероприятий.

Тем временем Роспотребнадзор отчитался, что ситуация со вспышкой бубонной чумы в Монголии находится у них на контроле. Все необходимые для обеспечения безопасности населения мероприятия проводятся, с монгольскими санитарными врачами контактируют российские санитарные врачи сопредельных территорий.