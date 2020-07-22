2020-07-22T07:41:14+03:00
Общество

Абхазия предложила России открыть границу

Президент Бжания выступил за поэтапное снятие ограничений, в том числе ради открытия курортного сезона
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти Абхазии попросили Россию о поэтапном снятии ограничений на границеВласти Абхазии попросили Россию о поэтапном снятии ограничений на границеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Абхазии Аслан Бжания предложил правительству России начать поэтапное снятие ограничений на абхазо-российской границе, сообщили в пресс-службе абхазского кабмина.

Также сообщается, что Бжания обратился к российскому правительству с таким предложениям, "основываясь на реальной эпидемиологической обстановке", а поэтапное снятие ограничений на госгранице президент Абхазии предлагает "в том числе для открытия курортного сезона".

ИСТОЧНИК KP.RU

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