2020-07-13T19:12:51+03:00
Общество

Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией

Точного решения по возобновлению международного туризма еще нет, так как ответа от России пока не поступало
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Абхазия назвала дату открытия границ с РоссиейАбхазия назвала дату открытия границ с РоссиейФото: Александра ЛУКЬЯНОВА
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Абхазия готова открыть границы для организованных групп российских туристов с 15 июля. А самостоятельных путешественников начнут принимать с 1 августа. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания.

Однако ответа от российских властей пока не поступало. Скорее всего, вопрос об открытии границ решится на заседании оперштаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

В самой Абхазии возобновление международного туризма пока также вызывает вопросы. В республике уровень заболеваемости коронавирусом на порядок меньше, чем в соседнем Краснодарском крае.

"Если границу не откроют, власти будут ругать за доведение народа до полного обнищания, если откроют, то будут ругать за неспособность бороться с заразой", — заявил абхазский политик Тенгиз Джопуа.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что с 15 июля Россия может приступить к постепенному возобновлению международных перелетов. В первую очередь, это касается стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. По словам Голиковой, в этих государствах заболеваемость коронавирусом не должна превышать 1% в сутки, или другими словами - в течение двух недель заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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