2020-07-22T10:03:09+03:00
В мире

Азербайджан назвал выдумкой информацию об атаке на боевой пост Армении

Минобороны опровергло сообщения армянской стороны
Ася КУЗНЕЦОВА
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Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июляПриграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июляФото: REUTERS
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В Министерстве обороны Азербайджана назвали выдумкой и дезинформацией сообщения Армении об атаке на их боевой пост.

- Сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией, - цитирует издание Sputnik Азербайджан слова главы пресс-службы ведомства полковника Вагифа Даргяхлы.

Он сообщил, что никакой атаки не было и жертв среди военных Азербайджана тоже, но отметил панику среди армянских военнослужащих.

- Мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими, - предположил полковник.

Ранее сайт KP.ru сообщил со ссылкой на Facebook представителя министерства обороны Армении Шушан Степанян, что азербайджанские военные во вторник, 21 июля, предприняли атаку на боевой пост армянской армии, и в результате атаки есть жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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