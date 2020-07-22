2020-07-22T15:21:03+03:00
Политика

В МИД оценили вероятность вступления России в НАТО

В ответ на передислокацию сил альянса в Европе Москва усилит западные границы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Нынешняя природа НАТО исключает возможность вступления России в альянс - замглавы МИД РФ ГрушкоНынешняя природа НАТО исключает возможность вступления России в альянс - замглавы МИД РФ ГрушкоФото: REUTERS
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Нынешняя природа НАТО исключает возможность вступления России в альянс, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Он также сообщил, что, если понадобится, Россия усилит западные границы страны в ответ на передислокацию сил НАТО в Европе.

- Вопрос связан не с вступлением России, а с природой этой организации. А нынешняя природа организации исключает вот такие перспективы, - заявил Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Замглавы российского МИД при этом отметил, что "возможность для таких мечтаний" появится лишь тогда, когда "произойдёт немыслимое" и НАТО прекратит своё существование в том виде, в котором альянс задумывался в 1949 году.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о рассмотрении Штатами возможности перебросить часть своих войск, размещенных на территории Германии, в Польшу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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