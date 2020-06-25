Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

25 Июнь 2020 2020-06-25T01:24:11+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность перебросить часть своих войск, размещенных на территории Германии, в Польшу. Об этом американский лидер сообщил на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Белом доме.

- Мы планируем отправить дополнительные войска, Польша будет за это платить, за отправку дополнительных сил, - высказался Трамп о планах, пишет ТАСС.

Американский лидер не исключил, что некоторые из американских военнослужащих могут отправиться домой или будут перенаправлены на службу в другие места, "и Польша будет одним из таких мест, других мест в Европе".

Также глава Соединенных Штатов добавил, что рассчитывает ладить с Россией, несмотря на заявленные возможные планы переброски части своих военнослужащих в Польшу из Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU