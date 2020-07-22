Журналистка обвинила в домогательствах к школьницам знатока «Что? Где? Когда?»

22 Июль 2020 2020-07-22T16:54:30+03:00

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Знатока "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского обвинили в домогательствах к школьницам. Заявление сделала журналист издания The Bell Екатерина Аренина.

- Давно хотела и не решалась рассказать эту историю, но события прошлых недель меня убедили, что делать это не стремно и нужно. Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский,- написала она в Twitter.

Она училась в 10 классе, когда преподавать географию к ним пришел Скипский. Началось все с внеклассных занятий по "Что? Где? Когда?". Педагог якобы приглашал девочку в кафе, они пили кофе и разговаривали. Аренина говорит, что воспринимала их общение как дружбу, и в целом, ей льстило внимание педагога. Дальше начались "пошлые шутки", уже в стенах школы, причем не только по отношению к ней, но к другим девочкам класса.

- В марте того же 2010 года после одного из таких походов пить кофе мы зачем-то вернулись в школу, и он полез ко мне целоваться. Я отворачивалась, потом ушла,- написала журналист. - Следующий эпизод случился в баре, где мы были с одноклассницей летом после 10 класса. Он трогал меня за ягодицу (опасное место!), звал нас к себе домой, мы не поехали.

Она утверждает, что не единственная школьница, к которой мужчина проявлял знаки внимания, с некоторыми девочками, по ее заявлению, дело зашло дальше приставаний.

ИСТОЧНИК KP.RU