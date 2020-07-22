В Москве задержали подозреваемую в убийстве педагога ВГИК

22 Июль 2020 2020-07-23T00:24:07+03:00

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Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней доцента ВГИК Иды Борисовны Щур, тело которой с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в ее квартире на Кутузовском проспекте в Москве. О задержании сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В короткие сроки установлена и задержана по подозрению в совершении указанного преступления жительница столицы 1951 года рождения», - говорится в сообщении СКР.

Сейчас «проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», а в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК России (убийство).

Напомним, как писал сайт kp.ru, в полицию с заявлением о том, что Ида Борисовна уже несколько дней не отвечает на звонки и вообще не выходит на связь, обратилась подруга преподавательницы института кинематографии, попросила проверить, не случилось ли чего с ее приятельницей. Когда оперативники прибыли по указанному адресу, нашли в квартире тело пожилой женщины с явными следами насильственной смерти.

СПРАВКА «КП»

Ида Борисовна Щур преподавала на кафедре эстетики, истории и теории культуры с 1958 года, была автором нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства, была награждена званием «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU