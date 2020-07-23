Иран предупредил США об ответственности за инцидент с самолетом

23 Июль 2020 2020-07-23T23:59:40+03:00

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Иран отреагировал на инцидент с пассажирским самолетом в небе над Сирией.

Сообщается, что в министерстве иностранных дел страны планируют принять все необходимые юридические меры, как только тщательно изучат все детали и обстоятельства ЧП, а также намерены возложить ответственность на США за любое возможное происшествие с самолетом Mahan Air на его обратном пути из Бейрута.

Генсек ООН уже в курсе ситуации, как и посол Швейцарии, представляющий интересы США в стране. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU