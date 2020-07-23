2020-07-23T23:36:04+03:00
Происшествия

Несколько человек пострадали из-за вынужденной посадки иранского самолета от приближения истребителя

Все детали инцидента выясняются
Юлия КЕКОВА
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Несколько человек пострадали из-за вынужденной посадки иранского самолета от приближения истребителяНесколько человек пострадали из-за вынужденной посадки иранского самолета от приближения истребителяФото: Иван ВИСЛОВ
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Пилоты иранского самолета рейса Тегеран - Бейрут приняли решение об экстренной посадке.

Причиной для внепланового приземления стало приближения нескольких истребителей, сообщает агентство Fars со ссылкой на данные экипажа. В результате вынужденных действий капитанов судна для того, чтобы уйти от столкновения, пострадали несколько человек.

Также отмечается, что в небе было два истребителя, приблизившиеся к иранскому пассажирскому самолету в небе над Сирией. Со слов пилота воздушного судна, не исключено, что истребители были американскими.

По последним данным, пассажирский самолет приземлился. Посадку решено было делать в Бейруте.

- Во время переговоров пилота пассажирского самолета с пилотами двух истребителей и предупреждения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию пилоты истребителей представились как американские, - сообщила тем временем гостелерадиокомпания IRIB.

ИСТОЧНИК KP.RU

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