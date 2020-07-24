Более 500 граждан Кубани уже получили компенсации из федерального Фонда защиты прав дольщиков

24 Июль 2020 2020-07-24T14:42:38+03:00

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Как идут возмещения компенсаций обманутым дольщикам обсудили на совещании под председательством Вениамина Кондратьева. Тот факт, что 500 кубанцев уже получили выплаты из федерального Фонда защиты прав дольщиков на сумму 1,2 млрд рублей говорит о том, что созданный по инициативе губернатора фонд за короткие сроки показал эффективный результат.

– Мы расширили сотрудничество с федеральным Фондом защиты прав дольщиков – если в 2019 году было подписано соглашение по 19 долгостроям, то сейчас Фонд взял в работу уже 42. На их достройку и компенсации дольщикам планируем направить порядка 7 млрд рублей из краевого и федерального бюджета, – сказал Вениамин Кондратьев.

Допсоглашение еще по 25 долгостроям находится на согласовании в федеральном Фонде. Плюс, на рассмотрение направлены предложения еще по 6 долгостроям. Итого, с учетом прошлого года в организацию направлено уже 73 проблемных дома.

– Людям все равно, кто даст им долгожданные квартиры или компенсацию. Нам удалось создать работающий механизм, который помогает разрешить проблему. Мы настроены решительно, и краевой Фонд еще раз доказывает правильность выбранного пути, – подчеркнул глава края.

Директор краевого Фонда Евгения Шумейко добавила, что организация ведет работу по завершению строительства – ЖК «Парусная регата» и «Иван да Марья». Это позволит восстановить права еще более 1000 дольщиков.