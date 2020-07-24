Саркози и Путин «не поделили» последнюю шоколадку на первой встрече

24 Июль 2020 2020-07-24T21:23:38+03:00

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На первой личной встрече в рамках саммита G8 российский лидер Владимир Путин и бывший президент Франции Николя Саркози «не поделили» последнюю шоколадку. Об курьезном моменте французский политик рассказал в мемуарах «Время бурь» (Le Temps des Tempêtes).

В своей книге Саркози вспоминает, что организаторы мероприятия угощали гостей шоколадом, который понравился как ему, так и его российскому коллеге.

«Сложилась забавная ситуация, когда мы оба занесли руки над тарелкой, где лежал последний кусок шоколадки. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся, а потом вдруг захохотали, решив, что тут не может быть проигравших, и оставили последний кусочек в покое», - рассказал экс-президент Франции.

По словам Саркози, в тот момент «лед был расколот», а позже Путин вспоминал этот курьез и много смеялся над произошедшим.

Как писал сатй kp.ru, Саркози называет Путина чрезвычайно вежливым человеком, который «склонен улыбаться» и всегда держит слово. Экс-президент Франции отмечет, что с российским коллегой легко вести разговор, и он внимательно слушает своего собеседника

ИСТОЧНИК KP.RU