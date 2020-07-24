2020-07-24T23:26:36+03:00
Общество

Несколько женщин обвинили Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах

Пока свои обвинения они опубликовали в Фейсбуке
Юлия КЕКОВА
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Несколько женщин обвинили Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствахНесколько женщин обвинили Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствахФото: Борис КУДРЯВОВ
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Сразу несколько женщин обвинили российского журналиста Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах. Свои истории они выложили в Facebook.

Сообщается, что от действий 61-летнего теле- и радиоведущего пострадала коллега - журналистка Лидия Михальченко. По ее словам, опубликованным в посте, она готова открыто заявить, что стала жертвой домогательств Шендеровича.

Также она добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины - Ольга Крассак и Мари Троицкая.

Михальченко призналась, что раньше считала Шендеровича "одним из лучших людей в этом мире". Однако позже ее мнение о нем поменялось в худшую сторону. В шок ее повергло нежелание журналиста "слышать и замечать отказ" с ее стороны. Михальченко написала, что Шендерович и Троицкая договорились о дружеской встрече. Коллега начал домогаться ее, а в ответ на ее негодование и вовсе заявил: "А для чего еще мужчины с девушками встречаются?".

ИСТОЧНИК KP.RU

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