Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
- Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена, а истина - обязательно восстановлена, - отметил глава государства в своем видеообращении 25 июля.
К слову, кроме российского лидера с поздравления высказал и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поздравил коллег с профессиональным праздником и отметил успешную работу по борьбе с коррупцией. Его словам приводятся на сайте ведомства.
По мнению Бастрыкина, сотрудники СК уделяют особое внимание вопросам привлечения лиц к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений и добивается конкретных результатов.
Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
ИСТОЧНИК KP.RU