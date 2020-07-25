Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

25 Июль 2020 2020-07-25T01:49:56+03:00

Также глава государства выразил благодарность ветеранам за труд в этой сфере [видео]

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Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

- Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена, а истина - обязательно восстановлена, - отметил глава государства в своем видеообращении 25 июля.

К слову, кроме российского лидера с поздравления высказал и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поздравил коллег с профессиональным праздником и отметил успешную работу по борьбе с коррупцией. Его словам приводятся на сайте ведомства.

По мнению Бастрыкина, сотрудники СК уделяют особое внимание вопросам привлечения лиц к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений и добивается конкретных результатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/792511" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU