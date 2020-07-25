Российские пранкеры под видом Греты Тунберг разыграли Монику Левински

25 Июль 2020 2020-07-25T02:18:23+03:00

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Российские пранкеры по телефону разыграли бывшую сотрудницу Белого дома Монику Левински.

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили на своем YouTube-канале запись разговора с экс-представительницей США.

На видео, которое длится около 11 минут, слышно, что женщина, которая общается с зарубежной собеседницей, представилась экологической активисткой Гретой Тунберг.

Левински заявила, что у них с Гретой определенно есть много общего, поскольку они пережили публичную травлю, справиться с которой им удалось благодаря помощи родных близких людей.

Также "Грета" пожаловалась на якобы случившийся инцидент во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН. По ее словам, американский лидер подошел к ней и сказал, что ей следует "убираться отсюда, если она не хочет закончить как Левински". Бывшая сотрудница Белого дома оказалась ошарашена услышанным и заявила, что, следовало бы придать историю огласке, только позже, когда для этого будет самый подходящий момент.

ИСТОЧНИК KP.RU