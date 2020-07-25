2020-07-25T03:21:06+03:00
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Процентная разница составила 0,25% [видео]
Юлия КЕКОВА
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Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовыхБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовыхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На очередном заседании совета директоров Центрального Банка России по денежно-кредитной политике, которое состоялось в пятницу, 24 июля, было принято решение опустить ключевую ставку - с 4,5 до 4,25% годовых.

До этого момента регулятор удивил многих, опустив ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5%. Такой щедрости от него не ждали. Однако в период пандемии коронавируса такой шаг был весьма оправдан.

Как писал сайт kp.ru, во-первых, давление на инфляцию было минимальным из-за резкого сжатия спроса. Во-вторых, низкая ключевая ставка уменьшает стоимость заемных средств. Благодаря этому российская экономика получила дополнительный стимул для роста.

Тем временем, сейчас в ЦБ считают, что смягчение денежно-кредитной политика пока важнее для экономики, чем сдерживание инфляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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