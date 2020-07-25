В Минздраве оценили темпы распространения коронавируса осенью
Коронавирус хоть и отступает, но многие эксперты предупреждают о возможной второй волне проявления болезни. Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов рассказал, будет ли всплеск заболевания и когда стоит его ждать.
По мнению эксперта, подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен в осенний период. Однако он не будет таким значительным по сравнению с тем, какой прирост числа инфицированных наблюдался весной, уверен специалист.
- Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости. Мы знаем, что когда формируются новые коллективы в осенний сезон - школьные, студенческие и рабочие коллективы, то создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. И именно это может привести к некоторому подъему заболеваемости среди граждан, - рассказал он журналистам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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