2020-07-25T07:52:32+03:00
Экономика

СК рассказал о ежегодных потерях бюджета из-за налоговых преступлений

Динамика нарушений на протяжении последних лет остается стабильной
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
СК рассказал о ежегодных потерях бюджета из-за налоговых преступленийСК рассказал о ежегодных потерях бюджета из-за налоговых преступленийФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Каждый год федеральный бюджет России теряет более 58 миллиардов рублей из-за преступлений в налоговой сфере. Об этом сообщила заместитель главы российского Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

- По данным ведомства, в среднем ежегодно из-за налоговых преступлений бюджет теряет более 58 миллиардов рублей, - рассказала она РИА Новости.

В то же время динамика налоговой преступности в стране на протяжении последних четырех лет остается на относительно стабильном уровне, за исключением небольшого снижения.

Напомним, что с начала текущего месяца в государстве жители всех регионов могут стать самозанятыми. Специальный налоговый режим в России ввели, чтобы облегчить жизнь исправно выплачивающим налоги гражданам, а также вывести на свет налоговых служб тех, кто предпочитает работать не официально и не отдавать государству часть своих заработков. Сайт kp.ru рассказал, что получают и что теряют россияне, ставшие самозанятыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Угроза «минирования» аэропорта в Хабаровске не подтвердилась
Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России»
СК рассказал о ежегодных потерях бюджета из-за налоговых преступлений
«Полиции спасибо!»: митингующие в Хабаровске вновь благодарят правоохранителей
Последние новости на утро 25 июля 2020: с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение
Китай опроверг слухи о коронавирусе на продуктах из России
"Митинг только раскачивается": хабаровчане вновь вышли на улицы
Трамп пришел в ярость из-за запрета флага конфедератов в США
Суд не стал арестовать подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве до конца июля
Трамп признал закупку США 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Мужчина случайно стал миллионером и отказался от половины денег. Его друг рассказал, почему он так поступил
В Минздраве оценили темпы распространения коронавируса осенью
Правда ли вредны недоспелые фрукты и ягоды, рассказала гастроэнтеролог
Режиссер "Начала" Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы
Врач рассказала, чем опасна "стопка беленькой" за ужином
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Самолет с гуманитарным грузом потерпел крушение из-за стада ослов