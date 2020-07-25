СК рассказал о ежегодных потерях бюджета из-за налоговых преступлений

25 Июль 2020 2020-07-25T07:52:32+03:00

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Каждый год федеральный бюджет России теряет более 58 миллиардов рублей из-за преступлений в налоговой сфере. Об этом сообщила заместитель главы российского Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

- По данным ведомства, в среднем ежегодно из-за налоговых преступлений бюджет теряет более 58 миллиардов рублей, - рассказала она РИА Новости.

В то же время динамика налоговой преступности в стране на протяжении последних четырех лет остается на относительно стабильном уровне, за исключением небольшого снижения.

Напомним, что с начала текущего месяца в государстве жители всех регионов могут стать самозанятыми. Специальный налоговый режим в России ввели, чтобы облегчить жизнь исправно выплачивающим налоги гражданам, а также вывести на свет налоговых служб тех, кто предпочитает работать не официально и не отдавать государству часть своих заработков. Сайт kp.ru рассказал, что получают и что теряют россияне, ставшие самозанятыми.

ИСТОЧНИК KP.RU