США намерены создать с Россией канал связи для предотвращения конфликтов в космосе

25 Июль 2020 2020-07-25T11:25:54+03:00

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На следующей неделе американская делегация в Вене планирует обсудить с коллегами из России возможность применения в космическом пространстве стандартов и правил, которые действуют сейчас в киберпространстве, а также возможность создания канала связи для предотвращения конфликтов в космосе. Об этом сообщил журналистам помощник государственного секретаря Штатов по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Он отметил, что делегации США будет интересно услышать мнение и предложение по этому вопросу российских коллег. Дипломат пояснил, что прежде всего это даст возможность сформулировать нормы ответственного поведения в космосе, основываясь на уже действующих нормах работы в киберпространстве.

- Разумеется, нам предстоит обсудить это с Россией, изучить способы повышения стабильности и предсказуемости, меры по кризисному управлению в космической сфере. Мы с нетерпением ждем, что можно сделать для продвижения вперед, - подчеркнул Кристофер Форд.

Помощник госсекретаря указал на возможность создания военного канала связи по пресечению конфликтов между Россией и США в космическом пространстве, как это было «во времена холодной войны» между американцами и СССР.

Как накануне писал сайт kp.ru, Россия заявила, что готова к обсуждению космической деятельности с Соединёнными Штатами и Великобританией.

ИСТОЧНИК KP.RU