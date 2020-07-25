Посольство Армении призвало соотечественников не участвовать в провокациях

25 Июль 2020 2020-07-25T12:26:41+03:00

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Армянское посольство призвало своих соотечественников не поддаваться на провокации и вести себя сдержанно. Об этом рассказал информированный источник в диаспоре Армении.

- Посольство Армении в России, Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ и Союз армян сделали совместное заявление, в котором призвали проживающих на российской территории армян не принимать участия в провокация, инициативах и собраниях и воздержаться от призывов к ответным действиям в соцсетях и различных платформах, - говорится в сообщении.

Дипломатическое представительство, епархии и представители Союза армян России попросили соотечественников сохранять бдительность, соблюдать российское законодательство и поддерживать связь с послами, а также обращаться к полиции при возможных провокациях.

Как сообщалось ранее, ночью 24 июля в районе Марьино российской столицы случилось несколько конфликтов между гражданами. В одной из них мужчина получил различные травмы, была повреждена машина, в котором он находился. Кроме того, неизвестные похитили из кассы кафе 50 тысяч рублей, угрожая посетителям и работник заведения, устроили погром и скрылись. Сейчас полиция расследует данные преступления.

Правоохранители Москвы готовы возбуждать дела не только в отношении тех лиц, кто нарушил закон, но и тех, кто готовит какие-либо провокационные акции и призывает к преступлениям. Ответственность за разжигание межнациональной розни предусмотрена российским уголовным кодексом (282 статья) и подразумевает до 6 лет лишения свободы.

Отметим также, что на фоне данных событий в управлении ФСБ по Москве и области прошла встреча глав силовых структур с представителями общественности Армении. Московские правоохранительные органы пообещали оперативно пресекать любое проявления групповых нарушений общественного порядка. В отношении иностранцев, нарушивших закон, также могут быть принята такая мера, как установление временного ограничения на въезд в Россию сроком до пяти лет.