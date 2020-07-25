Василий Орлов: «До конца года нам необходимо привести в нормативное состояние более 175 км региональной сети дорог»

25 Июль 2020 2020-07-25T12:25:05+03:00

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По поручению Президента РФ в начале года Амурской области выделили более 912 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводков на дорогах. В 2020 году будут восстановлены 13 участков в 6 районах.

"Всего будут отремонтированы 141,7 км, а также 1 мостовой переход. Почти 238 млн. рублей распределено будет 9 муниципальным образованиям области– это ремонт и восстановление 33 км. дорог. Финансирование получили: г. Белогорск, г. Благовещенск, Зейский, Благовещенский, Мазановский, Завитинский, Михайловский, Константиновский и Архаринский районы. В конце осени начнется ввод объектов планового ремонта и пострадавших после паводков 2018-2019 годов, всего — это порядка 175 км региональной сети», - сообщил губернатор Василий Орлов.

Конечно, такой масштабный ремонт дорог только средствами областного бюджета был бы невозможен. Помог федеральный центр. В 2018 году было привлечено 290 млн. рублей, в 2019 году – 1,3 млрд. рублей, в 2020 уже 7,5 млрд. рублей федеральной поддержки.

Знаковый объект, над которым давно работало правительство области — это строительство мостового перехода через реку Зея. Благодаря инициативе губернатора Василия Орлова, который озвучил важность скорейшего начала строительства объекта перед Владимиром Путиным, в этом году Амурской области на строительство моста выделено 4, 6 млрд. рублей, стройка уже идет. Строительство объекта на еженедельном контроле у губернатора.