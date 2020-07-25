2020-07-25T13:51:34+03:00
Общество

В Обнинске состоялся первый в этом году в России легкоатлетический марафон

Его маршрут пролегал по историческим и культурным местам наукограда
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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В традиционном Атомном марафоне в Обнинске принял участие калужский губернатор Владислав Шапша.В традиционном Атомном марафоне в Обнинске принял участие калужский губернатор Владислав Шапша.
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В традиционном Атомном марафоне в Обнинске принял участие калужский губернатор Владислав Шапша. Забег проходит здесь уже 5 год, но именно в 2020 году он стал первым в России. Пяти - или 21-километровую дистанцию участники решили посвятить Дню города. Всего же на стартовой прямой собрались более 1,5 тысяч жителей Обнинска.

На соревновательную дистанцию вышли обнинцы в возрасте от 18 до 80 лет, сотрудники и ветераны государственной корпорации «Росатом», представители предприятий области, члены регионального правительства, а также граждане Белоруссии, Казахстана и Мексики. Каждый участник марафона получил личный номер и памятную медаль. Маршрут легкоатлетического марафона пролегал по историческим и культурным местам наукограда.

Владислав Шапша участвовал в пятикилометровом забеге под номером 40. Губернатор поздравил участников марафона и всех жителей наукограда с Днём города, подчеркнув, что Обнинск никогда не должен останавливаться.

«Только вперёд, к новым успехам и новым победам!» Руководитель региона напомнил, что ставший традиционным марафон начинался пять лет назад, когда в нём приняли участие порядка 150 энтузиастов. В этом году он и вовсе стал особенным. «Он первый в стране открывает такого рода большие пробеги. До сих пор ещё нигде в силу понятных причин такого не было. А сегодня в Калужской области марафон состоялся!», - подытожил Владислав Шапша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Обнинске состоялся первый в этом году в России легкоатлетический марафон
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