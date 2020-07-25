2020-07-25T15:58:27+03:00
Общество

Новый миф о заговоре 5G: антенны вшиты в защитные маски для лица

Пользователи социальной сети продемонстрировали, как выглядит отслеживающее устройство
Анастасия РЫШКОВА
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Новая теория заговора - в маски вшита антенна 5GНовая теория заговора - в маски вшита антенна 5GФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Многие теории коронавируса утверждают, что нет никакого вируса, а миф о болезни был создан с целью чипировать все население земли. В списке теорий появилась новая «сказка» - в защитные маски для лица вшита антенна 5G, которая отслеживает ваше местоположение.

Социальные сети уже облетело видео, где один из пользователей «разбирает» медицинскую маску и показывает проволоку, которая вшита в материал для фиксации на носу. Не было бы так печально, если бы эту тенденцию не подхватили другие «жители» интернета. Посты гласят, что покупая коробку с масками вы приобретаете «оружие для самоуничтожения», передает Forbes.

Но, стоит отметить, что научных подтверждений народных теорий не последовало. Кому и зачем это выгодно, тоже не ясно. Авторы статьи считают, что люди фантазируют на тему всемирного заговора из-за страха перед коронавирусом и чрезмерного количества свободного времени.

Новый миф - в защитные маски вшиты антенны 5G.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новый миф о заговоре 5G: антенны вшиты в защитные маски для лица
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