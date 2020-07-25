2020-07-25T16:30:18+03:00
В мире

МИД Китая выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

В ведомстве уточнили, что здание генконсульства - собственность Китая и туда никто не имеет права вторгаться ни под какими предлогами
Юлия САЛЬНИКОВА
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В китайское консульство зашли федеральные агенты безопасности СШАВ китайское консульство зашли федеральные агенты безопасности СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После вторжения американцев в здание Генконсультва Китая в Хьюстоне, МИД КНР выразил протест США.

- Согласно Венской конвенции о консульских сношениях, а также китайско-американскому консульскому соглашению, США не имеют права ни под каким предлогом вторгаться в наше генконсульство,- сообщили в китайском МИД.

Приказ освободить здание дали американские власти, которые считают, что дипломаты из КНР имеют отношение к шпионажу в США, так что закрыть консульство решили в целях защиты нацбезопасности. Китай в ответ заявил, что американцы делают опрометчивый поступок и вообще все это "беспрецедентная эскалация" и пообещали зеркальные меры.

25 июля федеральные агенты и полицейские зашли в здание консульства.

В ответ Китай потребовал закрыть консульства США в Ухане, при этом дипломатам не разрешили уйти "с мешочками", американцев тщательно обыскали, сообщает CNN.

В 2016 году власти США уже требовали закрытия иностранного консульства, тогда 35 российских дипломатов, работающих в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне, объявили персонами нон-грата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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