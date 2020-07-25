Стартовые составы команд на финал Кубка России Зенит - Химки 25 июля 2020 оглашены командами

25 Июль 2020 2020-07-25T16:51:36+03:00

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В субботу, 25 июля, в Екатеринбурге будет сыгран последний матч футбольного сезона. "Химки" поспорят с "Зенитом" за Кубок России. В случае победы клуб из Подмосковья на следующий год будет в Лиге Европы, в случае проигрыша туда пойдет московское "Динамо". Оглашены стартовые составы команд на этот поединок.

Стартовый состав "Зенита" на игру: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Оздоев, Барриос, Малком, Дзюба, Азмун.

Запасными остаются: Одоевский, Васютин, Смольников, Осорио, Маммана, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Ригони, Дриусси.

Стартовый состав "Химок" на финал: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов, Мартусевич, Полярус, Боженов, Трошечкин, Корян, Дядюн.

Запасные на эту встречу: Хомич, Кухарчук, Мишуков, Тихонов, Конате, Алиев, Евдокимов, Барков, Генералов, Мурнин, Маляров, Георгиевский.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Зенит - Химки. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU