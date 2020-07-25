2020-07-25T18:55:37+03:00
Происшествия

Три человека погибли в результате крушения самолета на жилой дом в Германии

Ранен ребенок
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Германии произошло крушение самолетаВ Германии произошло крушение самолетаФото: Алина НИЗАМОВА
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В Германии небольшой самолет упал на жилой дом в городе Везель к северу от Дюссельдорфа.

Погибли три человека, ранен ребенок, сообщает Sky News.

Очевидцы видели, как самолет столкнулся в воздухе с путешественниками на воздушном шаре. после чего воздушное судно потеряло высоту и упало на жилое строение. Личности погибших пока не установлено. Известно как минимум о трех жертвах, разбор завалов продолжается.

По предварительным данным, на борту находилось два человека.

На месте ЧП работают пожарные и полиция.

В мае 2020 года при посадке в аэропорту столицы Пакистана потерпел крушение пассажирский самолет. Лайнер тоже упал на жилые дома. Из 99 человек, находившихся на борту, выжили только двое. Еще восемь человек получили ранения на земле, один из них скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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