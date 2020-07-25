2020-07-25T19:05:35+03:00
Спорт

Победе "Зенита" в Кубке России обрадовались в Москве: "Динамо" сыграет в Лиге Европы в сезоне 2020/2021

Это произошло после того, как "Зенит" победил "Химки" в финале Кубка России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Динамо" будет играть в Лиге Европы."Динамо" будет играть в Лиге Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Результату финального матча Кубка России 2019/2020 обрадовались в Москве. Все дело в том, что после победы "Зенита" над "Химками" 1:0 окончательно прояснился состав российских клубов в Лиге Европы на будущий сезон. Итак, со второго отборочного раунда старт возьмет шестой клуб по итогам сезона - "Динамо" (Москва).

- Мы в Лиге Европы. Стартуем со 2-го квалификационного раунда ориентировочно 17 сентября, - поделились радостной новостью у себя в клубном Твиттере "бело-голубые".

Таким образом, пятый клуб по итогам чемпионата, ФК "Ростов", будет играть, начиная с третьего отборочного раунда. А с группового этапа старт возьмет московский ЦСКА как четвертая команда прошлого сезона.

В Лиге Чемпионов, напомним, в групповом этапе сыграют питерский "Зенит" и московский "Локомотив". А вот ФК "Краснодар" будет пробиваться в основную сетку через квалификационный раунд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Победе "Зенита" в Кубке России обрадовались в Москве: "Динамо" сыграет в Лиге Европы в сезоне 2020/2021
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