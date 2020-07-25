2020-07-25T19:43:46+03:00
В мире

Эрдоган без анонсирования встречи провел переговоры с главой ПНС Ливии Сарраджем

Встреча прошла в Стамбуле
Юлия САЛЬНИКОВА
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Встречу заранее не анонсировали Фото: tccb.gov.trВстречу заранее не анонсировали Фото: tccb.gov.tr
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Президент Турции встретился в Стамбуле с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

Переговоры состоялись в особняке Вахдеттин, эта встреча заранее не анонсировалась. Представители Эрдогана не стали сообщать, какие темы обсудили во время этих переговоров.

Ситуация в Ливии остается напряженной, причиной стало фактическое двоевластие. На западе страны правит Правительство национального согласия, которое признают во многих странах западного мира и в США в том числеНа востоке правит временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с парламентом, поддерживаемый Хафтаром.

В январе 2020 года стороны планировали подписать в Москве соглашение о перемирии. Перед подписанием итогового документа Хафтар попросил дополнительное время. Эрдоган сказал, что он просто сбежал из России, потому что передумал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Эрдоган без анонсирования встречи провел переговоры с главой ПНС Ливии Сарраджем
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