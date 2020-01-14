Эксперт объяснил почему Хафтар не стал подписывать документы в Москве

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:25:20+03:00

Эксперт объяснил, почему Халифа Хафтар не стал подписывать никаких документов в Москве Фото: REUTERS

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Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский объяснил, почему глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не стал подписывать документы о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа. Встреча сторон состоялась в Москве, но в последнюю минуту Хафтар решил взять паузу и покинул Москву.

Эксперт уверен, что это было ожидаемо. Тем не менее, сам факт приезда Хафтара в Москву «говорит о фантасмагорическом влиянии России на сегодняшнем Ближнем Востоке».

- Мы имеем дело с регионом, где каждый сам себе режиссер. Там никто ни на кого по-настоящему влиять не может. Естественно, что никто не будет ничего определенного подписывать, а если и подпишут, то Ливия не станет это выполнять, - объясняет ИА «НСН» Сатановский.

Он подчеркнул, что сама идея «перемирия» для ливийского менталитета звучит попросту глупо и наивно.

- Никаких договоров там нет. Там можно кого-то прикончить, захватив, можно обмануть, можно изгнать. Но не договариваться. Это чисто европейская глупость, что можно всех со всеми примирить, найти баланс, - заключил эксперт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на московских переговорах сразу несколько участников ливийского конфликта подписали документ о перемирии, однако Хафтар взял дополнительное время, чтобы принять решение.

ИСТОЧНИК KP.RU