2020-07-25T20:37:01+03:00
В мире

Эффективна даже после 50 стирок: В Португалии изобрели нейтрализующую коронавирус маску

Специальное покрытие буквально "разоружает" вирус SARS-CoV-2, патоген, который вызывает Covid-19
Юлия САЛЬНИКОВА
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Маска уже прошла проверку на безопасностьМаска уже прошла проверку на безопасностьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Португалии изобрели первую в мире маску, которая не просто защищает от коронавируса, но и убивает патоген. При попадании на поверхность маски, частицы вируса теряют свою активность и становятся не опасны. Ученые говорят, что маска "разоружает" опасного врага.

Разработка принадлежит ученым из института молекулярной медицины им. Жоао Лобо Антунеса в Лиссабоне, сообщает издание La Razon.

- Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью, эффект сохраняется даже после того, как ткань подвергается 50 стиркам,- сказал вирусолог университета Педро Симас.

Маска сделана из нескольких водонепроницаемых слоев с покрытием, имеющим антимикробные свойства.

Американские ученые тоже работают над созданием маски для защиты от коронавируса. Но у них другая задача - создать многоразовую маску, которая будет защищать лучше одноразовой медицинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Эффективна даже после 50 стирок: В Португалии изобрели нейтрализующую коронавирус маску
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