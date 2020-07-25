Эффективна даже после 50 стирок: В Португалии изобрели нейтрализующую коронавирус маску
В Португалии изобрели первую в мире маску, которая не просто защищает от коронавируса, но и убивает патоген. При попадании на поверхность маски, частицы вируса теряют свою активность и становятся не опасны. Ученые говорят, что маска "разоружает" опасного врага.
Разработка принадлежит ученым из института молекулярной медицины им. Жоао Лобо Антунеса в Лиссабоне, сообщает издание La Razon.
- Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью, эффект сохраняется даже после того, как ткань подвергается 50 стиркам,- сказал вирусолог университета Педро Симас.
Маска сделана из нескольких водонепроницаемых слоев с покрытием, имеющим антимикробные свойства.
Американские ученые тоже работают над созданием маски для защиты от коронавируса. Но у них другая задача - создать многоразовую маску, которая будет защищать лучше одноразовой медицинской.
ИСТОЧНИК KP.RU