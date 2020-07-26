Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морского Флота
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, а также научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем Военно-Морского Флота.
В своем праздничном приказе глава военного ведомства отметил, что ВМФ всегда был и остается гордостью страны. Также по его мнению российский флот - символ мощи и могущества государства.
Шойгу отметил, что военные моряки во все времена надежно стояли на страже Отечества и с гордостью охраняли его морские рубежи.
- В год празднования 75-летия Великой Победы мы вспоминаем подвиги советских моряков, преклоняемся перед исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными ими в боях за свободу и независимость Родины, - подчеркнул министр, сообщается в профильном телеграм-канале.
В России отмечается День Военно-Морского Флота.
ИСТОЧНИК KP.RU