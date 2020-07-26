2020-07-26T02:47:30+03:00
Спорт

Дизайн трофея Кубка России по футболу собираются изменить

По словам главы РФС, изменения могут произойти после следующего сезона соревнований или через несколько сезонов
Юлия КЕКОВА
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Дизайн трофея Кубка России по футболу собираются изменитьДизайн трофея Кубка России по футболу собираются изменитьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дизайн трофея Кубка России по футболу могут изменить после следующего сезона соревнований или через несколько сезонов. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Также он напомнил, что по правилам, завоевавший кубок пять раз клуб забирает его на вечное хранение, пишет ТАСС.

- Уже несколько клубов на пути к тому, чтобы одержать финальную, пятую победу. Давайте подождем сезон или несколько и уже тогда будем думать о новом дизайне кубка, - приводит его слова издание.

При этом Дюков подчеркнул, что "симпатичным" можно считать тот трофей, который завоевали спортсмены петербургского футбольного клуба "Зенит".

Ранее сайт kp.ru писал, что эта команда смогла в четвертый раз смогли одержать победу за борьбу в Кубке России по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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