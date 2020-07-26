Почему мужчинам нужно плакать, рассказал врач
Мужчины тоже плачут, а делать это не стыдно, а нужно и полезно для здоровья, считает психиатр Евгений Фомин.
По его словам, плач - своеобразный способ "выпустить пар", это эффективное средство борьбы со стрессом, к которому стоит прибегать не только женщинам и детям. об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
- Плакать полезно для нервной системы, слезы - мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы, - объяснил врач.
Также специалист отметил, что со слезами из мужского организма выходят вредные токсины. Именно поэтому иногда важно пустить слезу, пусть даже и скупую. Кроме этого, врач не рекомендовал длительное время копить внутри себя негативные эмоции.
ИСТОЧНИК KP.RU