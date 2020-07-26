2020-07-26T05:45:52+03:00
В мире

В Сиэтле задержали 16 человек из-за беспорядков

Несколько сотрудников полиции получили ранения
Юлия КЕКОВА
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В крупнейшем городе на северо-западе США в Сиэтле (штат Вашингтон) прошли массовые беспордки.

В результате акций протестов оказались ранены три сотрудника местной полиции, говорится в после в Twitter полицейского управления города. Один из них госпитализирован в больницу.

Демонстранты, по данным сотрудников правоохранительных органов, бросались пиротехникой, камнями и даже бутылками. Полиция в ответ на это задержала не менее 16 человек за нападение на ее сотрудников и отказ подчиняться требованию властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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