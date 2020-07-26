В Сиэтле задержали 16 человек из-за беспорядков
В крупнейшем городе на северо-западе США в Сиэтле (штат Вашингтон) прошли массовые беспордки.
В результате акций протестов оказались ранены три сотрудника местной полиции, говорится в после в Twitter полицейского управления города. Один из них госпитализирован в больницу.
Демонстранты, по данным сотрудников правоохранительных органов, бросались пиротехникой, камнями и даже бутылками. Полиция в ответ на это задержала не менее 16 человек за нападение на ее сотрудников и отказ подчиняться требованию властей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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